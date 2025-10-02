14-летний подросток забрался на почтовый столб в Эйлате и погиб

Подросток в возрасте 14 лет погиб в результате несчастного случая в Эйлате во время Йом-Кипура: мальчик забрался на бетонный почтовый столб с укрепленными на столбе стальными почтовыми ящиками, и сооружение обвалилось.

Подросток, упавший с высоты около трех метров, получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму. В критическом состоянии и в процессе реанимации его доставили в больницу "Йосефталь" в Эйлате, где врачи констатировали его смерть.