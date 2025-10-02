x
02 октября 2025


последняя новость: 20:09





Израиль

14-летний подросток забрался на почтовый столб в Эйлате и погиб

Мада
Несчастные случаи
Эйлат
время публикации: 02 октября 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 20:04
14-летний подросток забрался на почтовый столб в Эйлате и погиб
Пресс-служба МАДА

Подросток в возрасте 14 лет погиб в результате несчастного случая в Эйлате во время Йом-Кипура: мальчик забрался на бетонный почтовый столб с укрепленными на столбе стальными почтовыми ящиками, и сооружение обвалилось.

Подросток, упавший с высоты около трех метров, получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму. В критическом состоянии и в процессе реанимации его доставили в больницу "Йосефталь" в Эйлате, где врачи констатировали его смерть.

