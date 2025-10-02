В Рахате обнаружено тело 19-летней девушки со следами насильственной смерти

Полиция расследует очередное убийство в арабском секторе: в Рахате было обнаружено тело 19-летней Захары Абу Халиль со следами насильственной смерти. О подозреваемых и об арестах не сообщается.

В больнице "Сорока" ранее в четверг скончался один из двух мужчин, которые были ранены в ходе вооруженного нападения в населенном пункте Умм-Батин. Второй пострадавший остается в тяжелом состоянии.