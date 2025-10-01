x
01 октября 2025
01 октября 2025
Израиль

Вооруженное нападение в Умм-Батин, тяжело ранены двое мужчин

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 01 октября 2025 г., 17:19
Вооруженное нападение в Умм-Батин, тяжело ранены двое мужчин
Пресс-служба полиции Израиля

Двое мужчин в возрасте около 30 лет были доставлены навстречу машине скорой помощи "Маген Давид Адом" на шоссе 60: по предварительным данным, они стали жертвами вооруженного нападения в Умм-Батин.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают пострадавшим неотложную помощь и эвакуируют их в больницу "Сорока": оба раненых находятся в тяжелом состоянии, они получили огнестрельные ранения.

Ранее в среду в больнице скончался 19-летний Наджуан Салиман из Тамры, который на прошлой неделе был обстрелян неизвестными в магазине, где он работал. По этому делу до сих пор нет задержанных.

С начала года в арабском секторе убиты 193 человека.

Израиль
