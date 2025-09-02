x
Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей города Газа к эвакуации: это зона боевых действий

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 сентября 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 13:54
ЦАХАЛ призвал жителей города Газа к эвакуации: это зона боевых действий
AP Photo/Jehad Alshrafi

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи обратился со срочным предупреждением к жителям города Газа.

Он подчеркивает, что перед расширением военной операции и переходом к захвату Газы существенно улучшено обеспечение гуманитарными услугами перемещенных лиц в районе аль-Мауаси: прежде всего, это касается медицинских услуг, водоснабжения и продовольствия.

"Ради вашей безопасности предупреждаем: приближение или возвращение в зоны боевых действий или в районы, где действуют силы Армии обороны Израиля, угрожает вашим жизням", – подчеркивает Эдраи.

