ЦАХАЛ призвал жителей города Газа к эвакуации: это зона боевых действий

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи обратился со срочным предупреждением к жителям города Газа.

Он подчеркивает, что перед расширением военной операции и переходом к захвату Газы существенно улучшено обеспечение гуманитарными услугами перемещенных лиц в районе аль-Мауаси: прежде всего, это касается медицинских услуг, водоснабжения и продовольствия.

"Ради вашей безопасности предупреждаем: приближение или возвращение в зоны боевых действий или в районы, где действуют силы Армии обороны Израиля, угрожает вашим жизням", – подчеркивает Эдраи.