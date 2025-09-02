x
02 сентября 2025
последняя новость: 11:26
02 сентября 2025
последняя новость: 11:26
02 сентября 2025
Израиль

В преддверии боев за Газу: ЦАХАЛ расширяет призыв резервистов

Газа
Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 02 сентября 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 11:04
Michael Giladi/Flash90

На фоне подготовки к новой военной операции в Газе ("Колесницы Гидеона – 2") Армия обороны Израиля объявила о расширении и продлении призыва резервистов. Дополнительные силы направлены на юг страны для ротации, пополнения и усиления линий снабжения, инженерного обеспечения и противоракетной обороны.

Наращиваются силы инженерных подразделений, артиллерии, танковых и пехотных частей, разведывательных подразделений и подразделений, отвечающих за работу с БПЛА для целеуказания в условиях плотной городской застройки, а также военно-медицинских подразделений.

Сроки и направления предстоящих действий не раскрываются. Хотя 20 августа правительство утвердило план операции, и было объявлено, что, помимо прочего, этот план предусматривает постепенный захват города Газа и разгром сил ХАМАСа в данном районе.

На дорогах юга Израиля наблюдается движение военной техники и колонн снабжения. В районах расположения частей проводятся учебные стрельбы и слаживание подразделений. ПВО находится в режиме повышенной готовности к возможным пускам ракет из Газы, а также к отражению атак из Йемена.

Израиль
