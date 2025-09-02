Начат призыв 60 тысяч резервистов: на первом этапе мобилизованы пять бригад

Накануне расширения военной операции и захвата города Газа ЦАХАЛ начал рассылать повестки о срочном призыве ("цав 8") 60 тысячам военнослужащих-резервистов. Резервисты призываются для ротации, пополнения и усиления линий снабжения, инженерного обеспечения и противоракетной обороны.

На первом этапе будут мобилизованы пять бригад, включающих более 15 тысяч бойцов-резервистов, и часть из них, отмечает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, направится на юг и присоединится к силам, готовящимся к захвату города Газа.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что резервисты не будут участвовать в захвате Газы: они займут позиции на всех участках фронта – Ливан, Сирия, Иудея и Самария – и заменят кадровых военнослужащих, которые будут переброшены в Газу.

Многие из вновь призываемых резервистов с 7 октября 2023 года уже отслужили сотни дней резервистской службы. Им вновь придется оставить семьи, работу и учебу, чтобы надеть военную форму.

Сайт 13 канала ИТВ приводит выдержки из высказываний, прозвучавших накануне на оперативном совещании кабинета министров с участием главы Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира. На заседании были озвучены следующие прогнозы: захват Газы потребует значительного времени, на захват и зачистку потребуется около года, и это будет стоить жизней 100 солдат.