Рабочего ударило током на стройке в Кафр-Каре, он в тяжелом состоянии
время публикации: 15 августа 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 12:24
Во время работы на строительной площадке в Кафр-Каре 30-летний рабочий получил поражение электротоком. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь.
В тяжелом состоянии и с ожогами верхней части тела рабочий был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ", его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственного дыхания.
