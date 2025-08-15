x
15 августа 2025
15 августа 2025
15 августа 2025
15 августа 2025
Израиль

Рабочего ударило током на стройке в Кафр-Каре, он в тяжелом состоянии

время публикации: 15 августа 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 12:24
Рабочего ударило током на стройке в Кафр-Каре, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Во время работы на строительной площадке в Кафр-Каре 30-летний рабочий получил поражение электротоком. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь.

В тяжелом состоянии и с ожогами верхней части тела рабочий был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ", его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственного дыхания.

