Внимание, розыск: пропал 82-летний Иегуда Молихи из Ганей-Тиквы
время публикации: 02 сентября 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 12:05
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 82-летнего Иегуды Молихи из Ганей-Тиквы. В последний раз его видели вечером 1 сентября около медицинского центра "Бейлинсон" в Петах-Тикве. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Описание внешности: рост 1.70, худощавый, глаза карие, короткие черные волосы, носит кипу белого цвета.
Описание одежды и обуви: серый спортивный костюм, белые туфли.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9393444.