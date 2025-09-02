Внимание, розыск: пропал 82-летний Иегуда Молихи из Ганей-Тиквы

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 82-летнего Иегуды Молихи из Ганей-Тиквы. В последний раз его видели вечером 1 сентября около медицинского центра "Бейлинсон" в Петах-Тикве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание внешности: рост 1.70, худощавый, глаза карие, короткие черные волосы, носит кипу белого цвета.

Описание одежды и обуви: серый спортивный костюм, белые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9393444.