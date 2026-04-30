30 апреля 2026
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
30 апреля 2026
30 апреля 2026
последняя новость: 13:27
30 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Верховный суд ужесточил наказание технику УЗИ, обвиненному в сексуальных преступлениях

Сексуальное насилие
Судебные решения
время публикации: 30 апреля 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 12:13
Пресс-служба полиции Израиля

Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил наказание Рамзи Джабэ, технику ультразвуковой диагностики, признанному виновным в сексуальных преступлениях против двух пациенток во время медицинских обследований.

Суд постановил, что Джабэ будет отбывать 7 лет лишения свободы вместо 6 лет, назначенных ранее окружным судом Иерусалима. Его собственная апелляция на приговор была отклонена, а от апелляции на обвинительный вердикт он отказался по рекомендации суда.

Рамзи Джабэ был признан виновным после судебного разбирательства в двух эпизодах изнасилования и двух эпизодах развратных действий, совершенных в отношении двух разных пациенток во время УЗИ.

25-летний Рамзи Джабэ, житель арабского квартала Иерусалима, работал в Бейтар-Илите в кабинете УЗИ компании "МАР – Медицинские диагностические центры", сотрудничающей с различными больничными кассами. Он был задержан на основании жалобы, по подозрению в непристойных действиях в отношении одной из пациенток. Следствие не исключало, что инцидент был не единичным, поэтому в СМИ была опубликована его фотография. После этого была подана еще одна жалоба.

