Мотоциклист врезался в отбойник на 65-м шоссе, он в тяжелом состоянии
время публикации: 30 апреля 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 21:07
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на шоссе 65 между перекрестками Мегиддо и Умм эль-Фахм, где мотоциклист врезался в отбойник на краю трассы.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 20 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего он был эвакуирован в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.