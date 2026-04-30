Мотоциклист врезался в отбойник на 65-м шоссе, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на шоссе 65 между перекрестками Мегиддо и Умм эль-Фахм, где мотоциклист врезался в отбойник на краю трассы.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 20 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего он был эвакуирован в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.