Сенсация, Испанцы не смогли обыграть сборную Кабо Верде

В Атланте состоялся матч первого тура группы Н. Сборные Испании и Кабо Верде сыграли вничью 0:0.

Ранее сборные Испании и Кабо Верде не встречались. Команда Кабо Верде - дебютант чемпионатов мира.

Островитяне в основном в первом тайме оборонялись.

Чемпионы Европы владели мячом и пытались вскрыть плотную оборону.

На 39-й минуте Кукурелья головой сбросил мяч во вратарскую. Ферран Торрес бил по пустым воротам, но попал в перекладину. Оярсабаль пытался добить мяч. Голкипер перевел мяч на угловой. На 45-й минуте Торрес опасно пробил. Возинья мяч поймал.

На 53-й минуте Оярсабаль подрезал мяч в "девятку". Рядом со штангой.

На 71-й минуте вышли на замену Ямин Ямаль и Микель Мерино.

На 81-й минуте на замену вышел Дани Ольмо.

В конце матча комментатор потерялся в подсчетах испанских нападающих и возможных схемах их размещения.

На первой минуте компенсированного времени могли забить островитяне. Дини пробил прямо во вратаря.