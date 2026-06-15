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Сенсация, Испанцы не смогли обыграть сборную Кабо Верде

Футбол
Сенсации
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 15 июня 2026 г., 20:58 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 21:07
Сенсация, Испанцы не смогли обыграть сборную Кабо Верде
AP Photo/Erik S. Lesser
Сенсация, Испанцы не смогли обыграть сборную Кабо Верде
AP Photo/Erik S. Lesser

В Атланте состоялся матч первого тура группы Н. Сборные Испании и Кабо Верде сыграли вничью 0:0.

Ранее сборные Испании и Кабо Верде не встречались. Команда Кабо Верде - дебютант чемпионатов мира.

Островитяне в основном в первом тайме оборонялись.

Чемпионы Европы владели мячом и пытались вскрыть плотную оборону.

На 39-й минуте Кукурелья головой сбросил мяч во вратарскую. Ферран Торрес бил по пустым воротам, но попал в перекладину. Оярсабаль пытался добить мяч. Голкипер перевел мяч на угловой. На 45-й минуте Торрес опасно пробил. Возинья мяч поймал.

На 53-й минуте Оярсабаль подрезал мяч в "девятку". Рядом со штангой.

На 71-й минуте вышли на замену Ямин Ямаль и Микель Мерино.

На 81-й минуте на замену вышел Дани Ольмо.

В конце матча комментатор потерялся в подсчетах испанских нападающих и возможных схемах их размещения.

На первой минуте компенсированного времени могли забить островитяне. Дини пробил прямо во вратаря.

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