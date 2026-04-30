x
30 апреля 2026
|
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 апреля 2026
|
30 апреля 2026
|
последняя новость: 11:52
30 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Подано обвинение против израильского араба, планировавшего нападение на военных

Полиция
Расследование
Прокуратура
Исламское государство
Террористы
время публикации: 30 апреля 2026 г., 10:27 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 10:33
AP

Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция задержали 20-летнего Мухаммада Абд аль-Гани, жителя Нахфа в Галилее, по подозрению в подготовке теракта против военнослужащих ЦАХАЛа.

Следствием было установлено, что Абд аль-Гани принес присягу террористической организации "Исламское государство", пытался приобрести пистолет и намеревался совершить нападение на солдат в Кармиэле.

Прокуратура Северного округа подала против него обвинительное заключение в окружной суд Нацерета и попросила оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса.

По данным следствия, при задержании у Абд аль-Гани были обнаружены плакаты и символика, связанные с ИГ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
