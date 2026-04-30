Подано обвинение против израильского араба, планировавшего нападение на военных

Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция задержали 20-летнего Мухаммада Абд аль-Гани, жителя Нахфа в Галилее, по подозрению в подготовке теракта против военнослужащих ЦАХАЛа.

Следствием было установлено, что Абд аль-Гани принес присягу террористической организации "Исламское государство", пытался приобрести пистолет и намеревался совершить нападение на солдат в Кармиэле.

Прокуратура Северного округа подала против него обвинительное заключение в окружной суд Нацерета и попросила оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса.

По данным следствия, при задержании у Абд аль-Гани были обнаружены плакаты и символика, связанные с ИГ.