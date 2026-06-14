Пресс-служба ЦАХАЛа: в Бейруте атакован командный центр "Хизбаллы"
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:11
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что целью удара в Дахии стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки "Хизбалла", из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.
В сообщении отмечается, что 14 июня террористическая группировка предприняла воздушную атаку израильской территории.
"Хизбалла" продолжает террористическую деятельность, направленную против граждан Израиля и военнослужащих. ЦАХАЛ и далее будет принимать меры для ликвидации террористической угрозы, согласно указаниям политического руководства", – сообщает армейская пресс-служба.