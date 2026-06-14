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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: в Бейруте атакован командный центр "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:11
Пресс-служба ЦАХАЛа: в Бейруте атакован командный центр "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что целью удара в Дахии стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки "Хизбалла", из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.

В сообщении отмечается, что 14 июня террористическая группировка предприняла воздушную атаку израильской территории.

"Хизбалла" продолжает террористическую деятельность, направленную против граждан Израиля и военнослужащих. ЦАХАЛ и далее будет принимать меры для ликвидации террористической угрозы, согласно указаниям политического руководства", – сообщает армейская пресс-служба.

Израиль
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