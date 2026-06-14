В Ливане сообщается о погибшем в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:30
Государственное новостное агентство Ливана сообщает, что в результате израильского удара по бейрутскому району Дахия погиб один человек, четверо получили ранения.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что целью удара в Дахии стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки "Хизбалла", из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.
""Хизбалла" продолжает террористическую деятельность, направленную против граждан Израиля и военнослужащих. ЦАХАЛ и далее будет принимать меры для ликвидации террористической угрозы, согласно указаниям политического руководства", – сообщает армейская пресс-служба.