В Ливане сообщается о погибшем в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту

Государственное новостное агентство Ливана сообщает, что в результате израильского удара по бейрутскому району Дахия погиб один человек, четверо получили ранения.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что целью удара в Дахии стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки "Хизбалла", из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.

""Хизбалла" продолжает террористическую деятельность, направленную против граждан Израиля и военнослужащих. ЦАХАЛ и далее будет принимать меры для ликвидации террористической угрозы, согласно указаниям политического руководства", – сообщает армейская пресс-служба.