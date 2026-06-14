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Ближний Восток

Иранский представитель обращается к США: "Вы должны дрессировать сионистскую собаку"

США
Иран
Война с "Хизбаллой"
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:23 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:41
Иранский представитель обращается к США: "Вы должны дрессировать сионистскую собаку"
Instagram Эбрагима Резаи

Официальный представитель комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрагим Резаи после израильского удара по командному центру "Хизбаллы" в Бейруте обратился к администрации США.

"Если вы заинтересованы в соглашении и достижении взаимопонимания, вы должны дрессировать сионистский режим. Если вы не подчините себе эту бешенную собаку, она цапнет вас за руку быстрее, чем высохнут чернила на подписи", – сообщил он.

Связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Майядин" утверждает, что цель удара по Бейруту – сорвать подписание Ираном и США соглашения о намерениях, призванного положить конец военным действиям, за продолжение которых выступает Израиль.

Отметим, что удар стал ответом на попытку "Хизбаллы" нанести воздушный удар по территории Израиля.

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