Житель Яффо задержан по подозрению в причастности к взрыву автомобиля в Тель-Авиве.

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргруф прибыл на место происшествия. Он рассказал, сообщил, что после короткой погони преступник, заложивший взрывное устройство под машиной, был задержан.

Саргруф добавил, что задержанный хорошо известен полиции.

Ранее в Тель-Авиве, на улице Каминска, взорвался автомобиль, в результате чего пострадали пять человек. Мужчины в возрасте 24 и 30 лет получили тяжелые ранения, еще три человека – ранены легко

Бригады парамедиков МАДА доставила раненых в больницу "Ихилов".

По предварительным данным, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.