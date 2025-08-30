x
30 августа 2025
Израиль

Житель Яффо задержан по подозрению в причастности к взрыву автомобиля в Тель-Авиве

Криминал
время публикации: 30 августа 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 15:14
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Яффо задержан по подозрению в причастности к взрыву автомобиля в Тель-Авиве.

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргруф прибыл на место происшествия. Он рассказал, сообщил, что после короткой погони преступник, заложивший взрывное устройство под машиной, был задержан.

Саргруф добавил, что задержанный хорошо известен полиции.

Ранее в Тель-Авиве, на улице Каминска, взорвался автомобиль, в результате чего пострадали пять человек. Мужчины в возрасте 24 и 30 лет получили тяжелые ранения, еще три человека – ранены легко

Бригады парамедиков МАДА доставила раненых в больницу "Ихилов".

По предварительным данным, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

