В районе ручья Мейтар ведется поисково-спасательная операция

В телефонную службу полиции ("мокед 100") поступило сообщение о затопленной машине в районе ручья Мейтар. По словам звонивших, водитель вышел из автомобиля, и его подхватило и понесло сильным течением.

Была начата спасательная операция. В ней задействованы добровольцы подразделения Эцион-Иегуда, полицейские из отделений в Хевроне и Араде.