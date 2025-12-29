x
Израиль

В районе ручья Мейтар ведется поисково-спасательная операция

время публикации: 29 декабря 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 17:30
В районе ручья Мейтар ведется поисково-спасательная операция

Пресс-служба полиции Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

В телефонную службу полиции ("мокед 100") поступило сообщение о затопленной машине в районе ручья Мейтар. По словам звонивших, водитель вышел из автомобиля, и его подхватило и понесло сильным течением.

Была начата спасательная операция. В ней задействованы добровольцы подразделения Эцион-Иегуда, полицейские из отделений в Хевроне и Араде.

Израиль
