30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
30 декабря 2025
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Законопроект о привлечении к суду боевиков "Нухбы" одобрен к первому чтению

Террористы
Кнессет
Суд
Законы
время публикации: 30 декабря 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 12:11
Законопроект о привлечении к суду боевиков "Нухбы" одобрен к первому чтению
Chaim Goldberg/Flash90

Парламентская комиссия по законодательству одобрила к обсуждению в первом чтении законопроект о привлечении к суду боевиков, участвовавших в резне 7 октября 2023 года.

Инициатор законопроекта, председатель комиссии Симха Ротман, выразил надежду на скорейшее вынесение его инициативы на голосование пленумом Кнессета.

Речь идет о законе, который должен обеспечить быстрый, эффективный и бескомпромиссный суд над боевиками "Нухбы", совершившими убийства, изнасилования, похищения и мародерство: без специального законодательства процесс может тянуться долгие годы.

Суд, который будет рассматривать дела этих террористов, получит исключительные полномочия по работе с наиболее тяжкими преступлениями, включая посягательство на суверенитет, развязывание войны и геноцид – по статьям, где максимальным наказанием предусмотрена смертная казнь.

