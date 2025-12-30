Законопроект о привлечении к суду боевиков "Нухбы" одобрен к первому чтению

Парламентская комиссия по законодательству одобрила к обсуждению в первом чтении законопроект о привлечении к суду боевиков, участвовавших в резне 7 октября 2023 года.

Инициатор законопроекта, председатель комиссии Симха Ротман, выразил надежду на скорейшее вынесение его инициативы на голосование пленумом Кнессета.

Речь идет о законе, который должен обеспечить быстрый, эффективный и бескомпромиссный суд над боевиками "Нухбы", совершившими убийства, изнасилования, похищения и мародерство: без специального законодательства процесс может тянуться долгие годы.

Суд, который будет рассматривать дела этих террористов, получит исключительные полномочия по работе с наиболее тяжкими преступлениями, включая посягательство на суверенитет, развязывание войны и геноцид – по статьям, где максимальным наказанием предусмотрена смертная казнь.