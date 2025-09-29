Женщина подавилась едой на улице в Ашкелоне и умерла

Несчастный случай произошел в понедельник, 29 сентября, в Ашкелоне: женщина в возрасте около 50 лет подавилась едой на улице и потеряла сознание.

Длительные попытки сотрудников и волонтеров "Маген Давид Адом" реанимировать ее оказались безуспешными. Смерть женщины была констатирована на месте.

На место происшествия были вызваны представители организации ЗАКА, которые забрали тело умершей и сделали все необходимое для захоронения. Похороны женщины состоятся в понедельник в 20:00 на новом кладбище в Ашкелоне. Ее имя не было опубликовано.