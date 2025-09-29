x
29 сентября 2025
29 сентября 2025
29 сентября 2025
последняя новость: 19:01
29 сентября 2025
Израиль

Женщина подавилась едой на улице в Ашкелоне и умерла

время публикации: 29 сентября 2025 г., 18:57
Женщина подавилась едой на улице в Ашкелоне и умерла
Flash90. Фото: А.Султан

Несчастный случай произошел в понедельник, 29 сентября, в Ашкелоне: женщина в возрасте около 50 лет подавилась едой на улице и потеряла сознание.

Длительные попытки сотрудников и волонтеров "Маген Давид Адом" реанимировать ее оказались безуспешными. Смерть женщины была констатирована на месте.

На место происшествия были вызваны представители организации ЗАКА, которые забрали тело умершей и сделали все необходимое для захоронения. Похороны женщины состоятся в понедельник в 20:00 на новом кладбище в Ашкелоне. Ее имя не было опубликовано.

