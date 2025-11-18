Глава МИД ЮАР заявил об отказе принимать новые рейсы с жителями Газы
Южноафриканский министр иностранных дел Рональд Ламола заявил, что ЮАР более не намерена принимать чартерные рейсы с палестинцами. Несколько дней назад это государство согласилось впустить 153 жителей сектора Газы, прилетевших через Найроби.
"Речь идет о целенаправленной операции, которая является частью более обширных усилий, направленных на изгнание палестинцев из сектора Газы и Западного берега. Палестинцев высылают и в другие страны", – сообщил он.
Напомним, что 13 ноября группа выходцев из Газы, покинувших сектор через третью страну оказалась заблокирована на борту самолета в аэропорту Йоханнесбурга, поскольку не имела въездных виз. После десяти часов ожидания их впустили в ЮАР. Было начато расследование.
Согласно публикации "Гаарец" Гаарец пишет, что прибывшие в ЮАР пассажиры заплатили около 2000 долларов каждый. Они даже не знали куда их везут. Чартер румынской авиакомпании Fly Yo доставил их из аэропорта Рамон в Найроби, а оттуда они вылетели на самолете южноафриканской компании Lift.
Гаарец пишет, что прибывшие в ЮАР пассажиры заплатили около 2000 долларов каждый. Они даже не знали куда их везут. Чартер румынской авиакомпании Fly Yo доставил их из аэропорта Рамон в Найроби, а оттуда они вылетели на самолете южноафриканской компании Lift.