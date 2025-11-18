x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 14:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 14:40
20 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава МИД ЮАР заявил об отказе принимать новые рейсы с жителями Газы

время публикации: 18 ноября 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 13:23
Глава МИД ЮАР заявил об отказе принимать новые рейсы с жителями Газы
AP Photo/Patrick Post

Южноафриканский министр иностранных дел Рональд Ламола заявил, что ЮАР более не намерена принимать чартерные рейсы с палестинцами. Несколько дней назад это государство согласилось впустить 153 жителей сектора Газы, прилетевших через Найроби.

"Речь идет о целенаправленной операции, которая является частью более обширных усилий, направленных на изгнание палестинцев из сектора Газы и Западного берега. Палестинцев высылают и в другие страны", – сообщил он.

Напомним, что 13 ноября группа выходцев из Газы, покинувших сектор через третью страну оказалась заблокирована на борту самолета в аэропорту Йоханнесбурга, поскольку не имела въездных виз. После десяти часов ожидания их впустили в ЮАР. Было начато расследование.

Согласно публикации "Гаарец"

Гаарец пишет, что прибывшие в ЮАР пассажиры заплатили около 2000 долларов каждый. Они даже не знали куда их везут. Чартер румынской авиакомпании Fly Yo доставил их из аэропорта Рамон в Найроби, а оттуда они вылетели на самолете южноафриканской компании Lift.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 ноября 2025

"Гаарец": вывоз палестинцев в ЮАР был организован компанией, связанной с минобороны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 ноября 2025

Власти ЮАР позволили беженцам из Газы въехать в страну