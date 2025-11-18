Глава МИД ЮАР заявил об отказе принимать новые рейсы с жителями Газы

Южноафриканский министр иностранных дел Рональд Ламола заявил, что ЮАР более не намерена принимать чартерные рейсы с палестинцами. Несколько дней назад это государство согласилось впустить 153 жителей сектора Газы, прилетевших через Найроби.

"Речь идет о целенаправленной операции, которая является частью более обширных усилий, направленных на изгнание палестинцев из сектора Газы и Западного берега. Палестинцев высылают и в другие страны", – сообщил он.

Напомним, что 13 ноября группа выходцев из Газы, покинувших сектор через третью страну оказалась заблокирована на борту самолета в аэропорту Йоханнесбурга, поскольку не имела въездных виз. После десяти часов ожидания их впустили в ЮАР. Было начато расследование.