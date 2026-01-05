Арест Владимира Данилова, подозреваемого в убийстве жены, продлен на восемь дней

Владимир Данилов, муж Инны Данилов из Пардес-Ханы, которого подозревают в ее убийстве, большую часть допроса хранил молчание. Суд продлил срок его содержания под стражей до 12 января.

Напомним, 49-летняя Инна Данилов была зарезана в своей квартире в ночь на 5 января, на восьмом этаже жилого дома в Пардес-Хане.

По данным предварительного насилия, между супругами уже длительное время были конфликты, и в ночь на 5 января конфликт обострился. Владимир Данилов напал на жену с ножом, нанеся ей несколько ударов. Убив женщину, он покинул квартиру.

Полицию вызвала 22-летняя дочь погибшей, сообщив, что ее отец напал на мать. В момент убийства в квартире находился также десятилетний сын Инны. Ранее Инна Данилов подавала заявления о семейном насилии со стороны своего мужа, но полиция закрывала дела.

Инна Данилов стала первой жертвой фемицида (убийства женщин) в 2026 году.