Продлен арест мужа Инны Даниловой, убитой в Пардес-Хане: он боялся, что жена его бросит

Мировой суд Хадеры продлил еще на восемь дней срок содержания под стражей 50-летнего Владимира Данилова, подозреваемого в убийстве своей жены, 49-летней Инны. Женщина была зарезана в их квартире в Пардес-Хане около двух недель назад. В ходе судебного заседания представители полиции озвучили до сих пор не публиковавшиеся детали расследования, сообщает новостная служба 12 канала ИТВ.

По данным расследования, на протяжении нескольких недель, предшествовавших убийству, между супругами нарастал конфликт: они много ругались, звучали также угрозы, происходили и случаи физического насилия. Муж Инны, 50-летний Владимир Данилов, опасался, что жена его бросит. Дочь поделилась с Инной опасениями, что Владимир убьет ее, буквально за несколько часов до трагедии.

Соседка супругов признавалась, что из их квартиры часто доносились крики, и у них явно были проблемы во взаимоотношениях. Социальные службы и полиция были вовлечены в дела супружеской пары, поскольку Инна Данилова неоднократно подавала жалобы на совершение насилия – в 2017-2018 годах она сообщала о насилии в отношении детей. Полиция допросила Владимира, был вынесен запретительный ордер, однако дальнейший ход делу не был дан, поскольку семья отказалась сотрудничать.

В день убийства 25-летняя дочь Инны позвонила в полицию ранним утром: во время нападения она и ее брат находились в квартире. Она сообщила, что ее мать получила ножевые ранения. Медики пытались реанимировать Инну, но в конце концов им оставалось лишь констатировать ее смерть.

Владимир Данилов в этот момент не находился в квартире: совершив нападение на жену, он сбежал, и был задержан примерно час спустя в районе Зихрон-Яакова. Сообщается, что на одном из последних допросов он подтвердил свою причастность к смерти жены. В ближайшие дни против него будут вынесены официальные обвинения.