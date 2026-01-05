x
05 января 2026
Израиль

В Пардес-Хане убита Инна Данилов, задержан ее муж

Расследование
Полиция
Убийства
время публикации: 05 января 2026 г., 10:37 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 10:46
Фото из Facebook Инны Данилов
Пресс-служба МАДА

Опубликовано имя женщины, которая была убита в Пардес-Хане в ходе семейного конфликта в ночь на 5 января. Это 49-летняя Инна Данилов. Она получила смертельные ножевые ранения.

По подозрению в убийстве задержан ее муж (ему около 50 лет). Ynet пишет, что он пытался спрятаться рядом с домом, но был найден и арестован.

Убийство было совершено к квартире на восьмом этаже жилого дома. Полицию вызвала 22-летняя дочь погибшей, сообщившая о домашнем насилии. В момент происшествия в квартире находился также десятилетний сын Инны.

Сайт Ynet отмечает, что на мужчину, задержанного по подозрению в убийстве, ранее подавали жалобы о насилии: в 2017-2018 годах дела были закрыты, в течение последнего года поступала жалоба о насилии в отношении детей в семье, подозреваемого допрашивали и на несколько дней запрещали ему приходить домой.

Израиль
