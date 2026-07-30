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Израиль

Нападение с гарпуном в Кфар-Сабе: арестован родственник пострадавшего

Полиция
время публикации: 30 июля 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 23:25
Нападение с гарпуном в Кфар-Сабе: арестован родственник пострадавшего
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Нападение с гарпуном в Кфар-Сабе: арестован родственник пострадавшего
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщила об аресте подозреваемого в вооруженном нападении на мужчину в возрасте примерно 60 лет, совершенном ранее в четверг в Кфар-Сабе. Напомним, мужчина у себя дома был тяжело ранен при помощи рыболовного гарпуна.

Подозреваемый, скрывшийся с места происшествия, был некоторое время назад обнаружен в квартире в Нетании, где он прятался от полиции. Речь идет о родственнике пострадавшего, мужчине в возрасте около 30 лет.

Подозреваемый был доставлен на допрос в полицию, в пятницу его перевезут в суд для продления срока содержания под стражей.

Израиль
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Мужчина тяжело ранен гарпуном в доме в Кфар-Сабе, идут розыски подозреваемого