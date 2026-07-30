Мужчина тяжело ранен гарпуном в доме в Кфар-Сабе, идут розыски подозреваемого

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об инцидента с применением насилия в Кфар-Сабе, где пострадал мужчина в возрасте около 60 лет.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали его в больницу "Меир" в машине интенсивной терапии в тяжелом и стабильном состоянии.

Полиция начала расследование происшествия: сообщается, что мужчина был ранен рыболовным гарпуном. Подозреваемый скрылся с места инцидента, идут его розыски.