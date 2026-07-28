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Израиль

В Тель-Авиве второй раз за три недели разбили дверь редакции новостей 12-го канала

Полиция
Расследование
Тель-Авив
СМИ
время публикации: 28 июля 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 08:25
В Тель-Авиве второй раз за три недели разбили дверь редакции новостей 12-го канала
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В Тель-Авиве второй раз за три недели разбили дверь редакции новостей 12-го канала
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на вторник, 28 июля, неизвестный разбил стеклянную дверь здания в Тель-Авиве, где находится редакция новостей 12-го канала. Аналогичный инцидент произошел там же около трех недель назад.

На записях камер наблюдения видно, как мужчина, скрывающий лицо, бросает в дверь кирпичи, а затем покидает место происшествия. Сведений о пострадавших не поступало.

Полиция начала расследование по подозрению в умышленном причинении ущерба имуществу. Проверяется возможная связь с предыдущим нападением на здание, а также с другими случаями вандализма у редакций израильских СМИ.

В новостной службе 12-го канала назвали произошедшее опасной эскалацией и призвали полицию принять меры для предотвращения новых нападений. В редакции заявили, что угрозы и насилие не заставят журналистов отказаться от работы.

Израиль
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