На Кинерете во время катания на водном мотоцикле тяжело травмирована девушка

На Кинерете получила травму головы 26-летняя девушка, катавшаяся на водном мотоцикле. Скорая помощь доставила ее в больницу "Пурия" в Тверии, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

"Нам сообщили о пострадавшей, доставленной к спасательной будке. Мы прибыли на водном мотоцикле, приехала и реанимационная бригада. Пострадавшая была в затуманенном сознании, с тяжелой черепной травмой. Она была доставлена в больницу", – рассказал сотрудник МАДА Йосеф Мизрахи.