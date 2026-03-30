30 марта 2026
последняя новость: 23:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
В БАГАЦ подана первая петиция против закона о смертной казни для террористов

время публикации: 30 марта 2026 г., 22:51 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 22:51
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Через несколько минут после завершения голосования в Кнессете по закону о смертной казни для террористов в Высший суд справедливости была подана первая петиция против закона. Ее подала Ассоциация за гражданские права в Израиле (ACRI).

В петиции утверждается, что закон создает двойную дискриминационную правовую систему по этническому признаку: в военных судах, где судят исключительно палестинцев, смертная казнь является наказанием по умолчанию, приговор выносится простым большинством судей, а право на помилование отсутствует – в отличие от гражданских судов, где рассматриваются дела израильтян.

ACRI также указывает, что Кнессет не уполномочен принимать законы, напрямую действующие на Западном берегу, поскольку юридическим сувереном на оккупированной территории является военный командующий, а распространение израильского законодательства на эту территорию фактически означает аннексию, противоречащую международному праву.

Рамалла назвала принятый Кнессетом закон о казни для террористов военным преступлением
Кнессет принял закон о смертной казни для террористов