Кнессет принял закон о смертной казни для террористов

На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов. Закон поддержали 62 парламентария, 42 проголосовали "против" и один воздержался.

Закон продвигался министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и его фракцией "Оцма Иегудит".

Итамар Бен-Гвир принес на заседание шампанское, чтобы отпраздновать принятие закона.