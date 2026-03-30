30 марта 2026
|
последняя новость: 21:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет принял закон о смертной казни для террористов

Террористы
Кнессет
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 30 марта 2026 г., 21:23 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 21:23
Кнессет принял закон о смертной казни для террористов
Olivier Fitoussi/Flash90

На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов. Закон поддержали 62 парламентария, 42 проголосовали "против" и один воздержался.

Закон продвигался министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и его фракцией "Оцма Иегудит".

Итамар Бен-Гвир принес на заседание шампанское, чтобы отпраздновать принятие закона.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2026

Европейские страны призвали Израиль отказаться от закона о смертной казни для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2026

Биньямин Нетаниягу добивается смягчения закона о смертной казни для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

Управление тюрем начало подготовку к исполнению смертных приговоров террористам