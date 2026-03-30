Кнессет принял закон о смертной казни для террористов
время публикации: 30 марта 2026 г., 21:23 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 21:23
На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов. Закон поддержали 62 парламентария, 42 проголосовали "против" и один воздержался.
Закон продвигался министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и его фракцией "Оцма Иегудит".
Итамар Бен-Гвир принес на заседание шампанское, чтобы отпраздновать принятие закона.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2026