Рамалла назвала принятый Кнессетом закон о казни для террористов военным преступлением

Палестинская администрация выступила с резким осуждением принятого Кнессетом закона о смертной казни для террористов, при этом в заявлении Рамаллы израильский закон называется "о смертной казни для палестинских заключенных".

В коммюнике говорится, что этот закон является "военным преступлением против палестинского народа" и грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Четвертой Женевской конвенции. Администрация Махмуда Аббаса утверждает, что закон является частью политики Израиля на всех палестинских территориях, направленной на эскалацию.

ПА призвала международное сообщество привлечь Израиль к ответственности и ввести против него санкции.

Рамалла также выразила признательность европейским государствам, потребовавшим от Израиля отказаться от принятия этого закона.