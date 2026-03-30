ЦАХАЛ опубликовал предупреждение об эвакуации для жителей Дахии

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей ряда районов южного пригорода Бейрута – Дахии – перед очередной волной ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Жителям районов Харет-Хрейк, Гобейри, Аль-Лейлаки, Аль-Хадас, Бурдж аль-Бараджне, Тахвитат аль-Гадир и Шиях предписано немедленно эвакуироваться.

"ЦАХАЛ продолжает действовать и наносить удары по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в различных районах Дахии, – сказано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред, поэтому ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть указанные районы".