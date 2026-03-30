30 марта 2026
|
последняя новость: 09:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение об эвакуации для жителей Дахии

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 30 марта 2026 г., 08:37 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 08:44
Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей ряда районов южного пригорода Бейрута – Дахии – перед очередной волной ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Жителям районов Харет-Хрейк, Гобейри, Аль-Лейлаки, Аль-Хадас, Бурдж аль-Бараджне, Тахвитат аль-Гадир и Шиях предписано немедленно эвакуироваться.

"ЦАХАЛ продолжает действовать и наносить удары по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в различных районах Дахии, – сказано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред, поэтому ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть указанные районы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 марта 2026

