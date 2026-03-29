ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей семи кварталов пригорода Бейрута
время публикации: 29 марта 2026 г., 16:54 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 16:54
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала очередное предупреждение для жителей пригородов Бейрута.
В соответствии с этим сообщением, в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по целям в семи кварталах Дахии.
Целями атак станет военная инфраструктура "Хизбаллы".
"Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть указанные районы", – говорится в сообщении.