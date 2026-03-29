ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей семи кварталов пригорода Бейрута

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала очередное предупреждение для жителей пригородов Бейрута.

В соответствии с этим сообщением, в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по целям в семи кварталах Дахии.

Целями атак станет военная инфраструктура "Хизбаллы".

"Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть указанные районы", – говорится в сообщении.