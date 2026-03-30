Эксперт INSS: Израиль впервые применил в Иране графитовые бомбы против электростанций

Орит Перлов, научный сотрудник израильского института стратегических исследований (INSS), написала в своем аккаунте в X, что этой ночью Израиль впервые и в ограниченном масштабе применил графитовые бомбы для нарушения работы электростанций в Тегеране.

Она отметила, что речь идет о несмертельном оружии, предназначенном для вывода из строя энергосистемы без физического разрушения инфраструктуры: бомба рассеивает над целью тончайшие углеродные волокна, которые оседают на подстанциях и трансформаторах, вызывая короткие замыкания и масштабные отключения электричества.

Перлов допускает, что применение этого оружия может быть пробным и подготовительным шагом – как к масштабной операции по обесточиванию Ирана, так и к возможным наземным действиям в глубине иранской территории.