Полиция закрыла подпольный бордель в Азуре, каждый клиент оштрафован на 2000 шекелей
время публикации: 30 марта 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 16:29
Детективы полицейского отделения в Холоне в ходе скрытой операции обнаружили на улице а-Гистадрут в Азуре квартиру, в которой работал подпольный бордель.
Хозяйка квартиры, жительница Холона, задержана для допроса. Находившиеся в борделе клиенты привлечены к административной ответственности – каждому из них выписан штраф в размере 2 тысяч шекелей.
При обыске полицейские изъяли предметы, использовавшиеся для оказания сексуальных услуг, 900 шекелей наличными и различные документы.
Операция проводилась в рамках кампании полиции тель-авивского округа по борьбе с проституцией и содержанием притонов.
