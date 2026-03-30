30 марта 2026
последняя новость: 16:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Полиция закрыла подпольный бордель в Азуре, каждый клиент оштрафован на 2000 шекелей

время публикации: 30 марта 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 16:29
Детективы полицейского отделения в Холоне в ходе скрытой операции обнаружили на улице а-Гистадрут в Азуре квартиру, в которой работал подпольный бордель.

Хозяйка квартиры, жительница Холона, задержана для допроса. Находившиеся в борделе клиенты привлечены к административной ответственности – каждому из них выписан штраф в размере 2 тысяч шекелей.

При обыске полицейские изъяли предметы, использовавшиеся для оказания сексуальных услуг, 900 шекелей наличными и различные документы.

Операция проводилась в рамках кампании полиции тель-авивского округа по борьбе с проституцией и содержанием притонов.

