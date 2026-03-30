Нетаниягу распорядился предоставить латинскому патриарху доступ в Храм гроба Господня

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил о предоставлении латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле постоянного доступа в Храм гроба Господня – после того, как полиция не позволила ему отслужить мессу на Вербное воскресенье.

Глава правительства отметил, что иерарха не пропустили в церковь по соображениям безопасности, и напомнил, что Иран неоднократно наносил ракетные удары по иерусалимским святыням. Нетаниягу подчеркнул: именно этим, а не злым умыслом, объясняются действия полиции.

Он сообщил, что в ближайшее время будет представлен план, который позволит главам церквей проводить в храме службы. Напомним: в это воскресенье западные церкви отмечают Пасху – главный христианский праздник.

29 марта иерусалимская полиция не пропустила в Храм гроба Господня иерусалимского патриарха Пьербаттисту Пиццабаллу. "Впервые за несколько веков главы церквей не смогли отслужить в этом храме мессу в честь Пальмового воскресения", – отмечалось в заявлении латинской патриархии.

Инцидент вызвал возмущение международного сообщества. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила: это оскорбляет чувства не только верующих, но и всех, кто признает свободу религии. Посол США Майк Хаккаби сообщил: речь идет о чрезмерной мере, которую трудно оправдать.