Израиль обвиняют в первой за столетия отмене мессы в честь Вербного воскресенья

Западные церкви отмечают 29 марта Вербное или Пальмовое воскресение – праздник, установленный в честь торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим за неделю до Пасхи. Восточные церкви в нынешнем году празднуют эту дату 5 апреля.

Латинская патриархия Иерусалима заявила, что израильская полиция не пропустила в Храм гроба Господня иерусалимского патриарха Пьербаттисту Пиццабаллу. "Впервые за несколько веков главы церквей не смогли отслужить в этом храме мессу в честь Пальмового воскресения", – говорится в заявлении.

Патриархия подчеркивает: с самого начала войны она соблюдала все наложенные ограничения, отменив множество мероприятий. "Но данное решение порочно, оно является серьезным отклонением от принципов здравомыслия, свободы религии и уважения к статус-кво", – утверждается в заявлении.

Напомним, что в связи с иранскими ударами в Израиле были введены ограничения свободы собраний, затронувшее и святые места Иерусалима: Стену плача, Храмовую гору и Храм гроба Господня. Обломки выпущенных из Ирана ракет падали на территории храмового комплекса и рядом с мечетью аль-Акса.