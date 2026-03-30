Внимание, розыск: пропал 80-летний Валерий Хачатуров

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 80-летнего Валерия Хачатурова, жителя Кфар-Сабы. В последний раз его видели 30 марта на улице Ротшильда в Кфар-Сабе. Мужчина говорит по-русски.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, седые волосы, карие глаза. На нем были джинсы, синяя рубашка и черная кепка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Кфар-Сабе по телефону 09-7473444.