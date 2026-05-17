Змея ужалила молодого мужчину возле Нахлиэля, он в тяжелом состоянии
время публикации: 17 мая 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 22:17
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о мужчине, укушенном змеей неподалеку от Нахлиэля.
Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Шиба" в тяжелом и нестабильном состоянии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2026