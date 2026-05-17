Змея ужалила молодого мужчину возле Нахлиэля, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о мужчине, укушенном змеей неподалеку от Нахлиэля.

Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Шиба" в тяжелом и нестабильном состоянии.