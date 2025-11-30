Водитель школьного автобуса обвиняется в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 47-летнего Шая Шитрита, который работал водителем школьной развозки.

Его обвиняют в сексуализированном насилии в отношеении 15-летней учащейся системы специального образования ("хинух меюхад"), вовлечении несовершеннолетней в употребление наркотиков и хранении наркотиков.

По данным обвинительного заключение, Шитрит каждое утро возил девочку в школу, где она учится. По дороге он развивал с ней контакт и беседовал на темы, не связанные с целью поездки.

Во время двух таких поездок он отклонился от обычного маршрута, привез девочку к себе домой, дал ей наркотик под названием "Доктор" (наркотик из класса амфетаминов), и когда девочка плохо себя почувствовала, произвел над ней сексуализированное насилие.

При обыске в доме у обвиняемого были обнаружены различные наркотики, оборудование для приготовления, взвешивания и упаковки наркотиков, пакеты для фасовки.