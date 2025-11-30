Жительница Кирьят-Малахи избила дочь-инвалида палкой от швабры и попала на видео

Видео, опубликованное в социальных сетях, привело к задержанию женщины из Кирьят-Малахи: кто-то из соседей снял, как она била свою дочь палкой от швабры. Избиение происходило на балконе, девятиленяя пострадавшая – девочка с ограниченными возможностями.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", полиция установила личность женщины, оказавшейся матерью девочки. Женщина была задержана для допроса, к делу подключились социальные службы.

Муниципалитет Кирьят-Малахи сообщил, что социальные работники будут сопровождать семью в процессе расследования. Дополнительные подробности дела не сообщаются, чтобы не привести к идентификации подозреваемой и девочки.

Общество защиты детей сообщает, что будет следить за развитием событий, и отмечает, что подано обращение в полицейский отдел кибербезопасности 105 с тем, чтобы добиться удаления видео из интернета и не допустить идентификацию жертвы.