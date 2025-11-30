x
30 ноября 2025
30 ноября 2025
Израиль

"Банановая республика": акция протеста у дома Ицхака Герцога в Тель-Авиве

Биньямин Нетаниягу
Акции протеста
Ицхак Герцог
время публикации: 30 ноября 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 18:57
"Банановая республика": акция протеста у дома Ицхака Герцога в Тель-Авиве
Yonatan Sindel/Flash90

Акция протеста проходит возле дома президента Ицхака Герцога в Тель-Авиве. Поводом для ее проведения послужило обращение к нему премьер-министра Биньямина Нетаниягу с просьбой об амнистии.

Возле дома президента демонстранты выложили горкой сотни связок бананов, установив на вершине флаг Израиля и табличку "Банановая республика".

Шикма Беслер, одна из лидеров протестного движения, заявила: "Нетаниягу и его люди знают: вы - слабое звено в защите демократии".

Демонстранты требуют от президента отклонить просьбу Биньямина Нетаниягу об амнистии.

