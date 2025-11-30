В Меа-Шеарим после торжественной встречи освободившегося из тюрьмы уклониста вспыхнули беспорядки

В иерусалимском квартале Меа-Шеарим произошли столкновения между "харедим", участвовавшими в праздничной встрече освободившегося из армейской тюрьмы уклониста, и полицейскими.

Пресс-служба полиции сообщает, что на улице Шмуэль а-Нави "харедим" перекрывали проезжую часть для движения транспорта, бросали камни в полицейских, поджигали мусорные контейнеры. После предупреждения о том, что "шествие" не было согласовано с полицией и просьбы разойтись, полиция применила спецсредства для разгона толпы.

Полиция не сообщает о задержании участников беспорядков.

Ранее в Меа-Шеарим был устроен праздничный марш по случаю освобождения из тюрьмы религиозного уклониста. В нем приняли участие десятки тысяч харедим.

Молодой человек, освобождение которого праздновали в Меа-Шерим, был задержан несколько месяцев назад в Йехуде за нарушение общественного порядка и нанесение материального ущерба строительной компании. Только в отделении полиции выяснилось, что задержанный уклоняется от службы армии. Полиция передала его военной полиции, и он 4,5 месяца провел в военной тюрьме.