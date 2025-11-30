x
30 ноября 2025
Израиль

В Меа-Шеарим празднуют освобождение уклониста из тюрьмы

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 30 ноября 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 20:24
В Меа-Шеарим празднуют освобождение уклониста из тюрьмы
Noam Revkin Fenton/Flash90

Тысячи ультраортодоксов принимают участие в праздничном марше в иерусалимском квартале Меа-Шеарим по случаю освобождения из тюрьмы религиозного уклониста.

Молодой человек призывного возраста был задержан полицией в Йехуде за нарушение общественного порядка и нанесение материального ущерба строительной компании. Только в отделении полиции выяснилось, что задержанный уклоняется от службы армии. Полиция передала его военной полиции, и он несколько месяцев провел в военной тюрьме.

