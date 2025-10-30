"Митинг миллиона" против ареста уклонистов заблокирует доступ к Иерусалиму

В связи митингом ультраортодоксальных еврейских общины, протестующей против ареста учеников йешив, уклоняющихся от срочной службы, сегодня, 30 октября, будут перекрыты основные магистрали внутри Иерусалима и в его окрестностях.

Ожидается, что в акции, получившей условное название "Митинг миллиона", примут участие сотни тысяч харедим.

Начало митинга назначено на 14:30. Район его проведения будет закрыт для движения автомобильного транспорта с 12:00.

Израильская железнодорожная компания объявила, что вокзал "Навон" в Иерусалиме будет закрыт с 12:30, чтобы предотвратить давку.

Шоссе 1 будет закрыто для движения от развязки Латрун до перекрестка Гиват-Шауль в обоих направлениях, за исключением автобусов, проезд которых согласован заранее.

Жителей и работников близлежащих населенных пунктов Шореш, Бейт-Меир, Неве-Илан, Мевасерет-Цион, Хар-Адар, Абу-Гош, Эйн-Рафа и Эйн-Накуба будут пропускать по предъявлению документов и рабочих удостоверений.

Въезд и выезд из столицы будут возможны по шоссе 443, которое останется открытым, однако на нем ожидаются значительные пробки. Общественный транспорт в направлении выезда из города будет осуществляться через терминал Аразим.

В самом Иерусалиме будут закрыты для движения транспорта улица Гиват-Шауль в обоих направлениях, улица Яффо от улицы а-Торим до улицы Йермиягу в обоих направлениях, развязка Гиват-Шауль-Рамот во всех направлениях, улица Бен-Цви/рава Шмуэля Баруха в направлении въезда в город, бульвар Шазар в направлении развязки Гиват-Шауль, бульвар Герцль от перекрестка Рабин в направлении Струнного моста, перекресток Малкей-Исраэль, улица Сарей-Исраэль в направлении площади Нордау и улицы Йермиягу.

Ожидаются дополнительные перекрытия на улицах, ведущих к митингу, на въезде в город и в его центре по мере необходимости.

Региональный совет Мате-Йехуда объявил, что в связи с перекрытием шоссе 1 и ожидаемыми транспортными заторами в регионе, было решено не проводить занятия во всех образовательных учреждениях (школах, детских садах, специальном образовании, дневных центрах), включая те, что находятся за пределами совета.

По данным совета, транспортная система не сможет обеспечить безопасную развозку учащихся и прибытие в разумные сроки, а прибытие преподавательского состава столкнется с трудностями. Остальные услуги совета будут предоставляться частично.