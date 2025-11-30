Голан: "За фунт мяса ультраортодоксы войдут в любое правительство"

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил в интервью изданию Times of Israel, что готов войти в коалицию с ультраортодоксальными партиями.

"До тех пор, пока ультраортодоксы получают свой фунт мяса, они готовы сидеть в любом правительстве", – сказал Голан.

Он добавил, что в случае политической необходимости он готов сформировать коалицию с ультраортодоксальными партиями. "Однако я предпочитаю коалицию с РААМ и с Беннетом", – добавил Яир Голан.