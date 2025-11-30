x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 12:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 12:25
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Голан: "За фунт мяса ультраортодоксы войдут в любое правительство"

ШАС
Яадут а-Тора
Яир Голан
время публикации: 30 ноября 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 12:22
Голан: "За фунт мяса ультраортодоксы войдут в любое правительство"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил в интервью изданию Times of Israel, что готов войти в коалицию с ультраортодоксальными партиями.

"До тех пор, пока ультраортодоксы получают свой фунт мяса, они готовы сидеть в любом правительстве", – сказал Голан.

Он добавил, что в случае политической необходимости он готов сформировать коалицию с ультраортодоксальными партиями. "Однако я предпочитаю коалицию с РААМ и с Беннетом", – добавил Яир Голан.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Голан: "Трамп не считается с Нетаниягу"