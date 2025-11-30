x
$
Израиль

Розыск
время публикации: 30 ноября 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 21:22
Внимание, розыск: пропала 30-летняя жительница Рамлы Ходия Иов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 30-летней Ходии Иов, проживающей в Рамле. В последний раз ее видели 25 ноября в Тель-Авиве.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худая, черные вьющиеся волосы, карие глаза. Представительница эфиопской общины.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по номеру 08-927-94-44.

Израиль
