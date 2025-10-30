x
30 октября 2025
|
последняя новость: 08:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 08:01
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вооруженное нападение около Ахитува, двое раненых

Мада
Полиция
Криминал
время публикации: 30 октября 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 07:16
Вооруженное нападение около Ахитува, двое раненых
Пресс-служба МАДА

Утром 30 октября в больницу "Гилель Яфе" в Хадере доставили двух мужчин примерно 50 лет, получивших ранения в результате вооруженного нападения недалеко от Ахитува.

Состояние одного из раненых тяжелое, второго – средней тяжести.

Полиция проводит расследование. Подтверждается сообщение о стрельбе в районе теплиц, "по всей видимости, вследствие местного конфликта".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

В Галилее застрелен мужчина