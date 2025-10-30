Вооруженное нападение около Ахитува, двое раненых

Утром 30 октября в больницу "Гилель Яфе" в Хадере доставили двух мужчин примерно 50 лет, получивших ранения в результате вооруженного нападения недалеко от Ахитува.

Состояние одного из раненых тяжелое, второго – средней тяжести.

Полиция проводит расследование. Подтверждается сообщение о стрельбе в районе теплиц, "по всей видимости, вследствие местного конфликта".