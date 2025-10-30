x
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
Израиль

Автобус с демонстрантами сбил сотрудника полиции на 1 шоссе

время публикации: 30 октября 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 16:30
Автобус с демонстрантами сбил сотрудника полиции на 1 шоссе
Пресс-служба МАДА

На 1 шоссе возле развязки Моца автобус, перевозивший участников демонстрации "Митинг миллиона", сбил пешехода. По сообщению "Кан", пострадавший – сотрудник полиции, пытавшийся регулировать движение.

Оказав полицейскому неотложную помощь, медики на машине интенсивной терапии повезли его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии. Отметим, что въезды в Иерусалим перекрыты из-за демонстраций, что сильно осложняет работу МАДА.

