Автобус с демонстрантами сбил сотрудника полиции на 1 шоссе

На 1 шоссе возле развязки Моца автобус, перевозивший участников демонстрации "Митинг миллиона", сбил пешехода. По сообщению "Кан", пострадавший – сотрудник полиции, пытавшийся регулировать движение.

Оказав полицейскому неотложную помощь, медики на машине интенсивной терапии повезли его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии. Отметим, что въезды в Иерусалим перекрыты из-за демонстраций, что сильно осложняет работу МАДА.