x
30 октября 2025
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 12:24
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Бейт-Лехеме арестован освобожденный по сделке создатель взрывных устройств

Террористы
время публикации: 30 октября 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 11:07
В Бейт-Лехеме арестован освобожденный по сделке создатель взрывных устройств
Nati Shohat/Flash90.

В ночь на среду сотрудники полиции Иудеи и Самарии при участии бойцов спецподразделения ЯСАМ и кинологов пограничной полиции МАГАВ задержали жителя Бейт-Лехема (Вифлеема), ранее освобожденного в рамках сделки по возвращению заложников.

Задержанный подозревается в возобновлении активной террористической деятельности. Около года назад его уже арестовывали после того, как у него обнаружили 25 самодельных взрывных устройств, изготовленных им по заказу террористических группировок.

После получения новой информации в полиции пришли к выводу, что освобожденный боевик вернулся к террористической деятельности. На его дом произвели облаву, и он был задержан для допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

755-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии