В Бейт-Лехеме арестован освобожденный по сделке создатель взрывных устройств

В ночь на среду сотрудники полиции Иудеи и Самарии при участии бойцов спецподразделения ЯСАМ и кинологов пограничной полиции МАГАВ задержали жителя Бейт-Лехема (Вифлеема), ранее освобожденного в рамках сделки по возвращению заложников.

Задержанный подозревается в возобновлении активной террористической деятельности. Около года назад его уже арестовывали после того, как у него обнаружили 25 самодельных взрывных устройств, изготовленных им по заказу террористических группировок.

После получения новой информации в полиции пришли к выводу, что освобожденный боевик вернулся к террористической деятельности. На его дом произвели облаву, и он был задержан для допроса.