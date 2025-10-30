x
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
последняя новость: 17:00
30 октября 2025
Израиль

Участник "Марша миллиона" разбился, упав с большой высоты

Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 30 октября 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 16:44
Участник "Марша миллиона" разбился, упав с большой высоты
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

Служба спасения "Ихуд Ацала" сообщает о подростке, получившем критические травмы в результате падения с высоты на улице Яффо в Иерусалиме, где проходит "Марш миллиона".

Представители "Маген Давид Адом" сообщают, что пострадавший, подросток в возрасте примерно 15 лет, получил несовместимые с жизнью множественные травмы. Его смерть констатировали на месте происшествия.

В социальных сетях публикуется множество видео и фотосвидетельств того, как участники демонстрации протеста стоят на балконах, на этажах строящегося здания и даже на стреле высотного крана.

